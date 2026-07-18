Am Samstag gegen 13.15 Uhr erstattete ein Hundebesitzer telefonisch bei der Polizeiinspektion Althofen Anzeige, nachdem er im Nahbereich eines Kinderspielplatzes in Althofen zwei Wurststücke vorgefunden hatte, die jeweils mit einer Rasierklinge präpariert waren. Zudem befand sich auf den Wurststücken ein bislang unbekanntes weißes Pulver.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist durch die Tat kein Schaden entstanden. Die aufgefundenen Köder wurden sichergestellt und dokumentiert. Weitere Erhebungen sind im Gange.

Zeugenaufruf

Personen, die im Bereich des Fundortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige zweckdienliche Hinweise zur Herkunft der ausgelegten Köder geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Althofen unter der Telefonnummer 059 133/21 29 in Verbindung zu setzen.