Die ÖBB haben ein sogenanntes Notfahrprogramm eingerichtet: Die Railjet Express Züge (RJX), ICE Züge von/nach Deutschland sowie Nachtzüge fahren planmäßig, Intercity-Verbindungen (IC) enden in St. Valentin bzw. Linz Hauptbahnhof. Die Zugbindung von Tickets, die bis 17. Juli gekauft wurden, wurde aufgehoben. Sie sind nun bis inklusive 21. Juli gültig.

Die Westbahn fährt nur einmal pro Stunde und hält außerplanmäßig in St. Valentin, sodass ÖBB-Passagiere auf die Westbahn umsteigen können. Tickets der beiden Bahnunternehmen werden auf dieser Strecke wechselseitig anerkannt. Der Güterverkehr muss warten oder wird großräumig umgeleitet. Für die Nahverkehrszüge fahren bereits seit Donnerstagabend Busse im Schienenersatzverkehr.

(S E R V I C E - Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt auf SCOTTY, oebb.at und beim ÖBB Kundenservice unter 05 17 17 über aktuelle Verbindungen zu informieren)