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Vientiane
Laos: Keine Angaben zu Todesursache von Touristen möglich
Die Behörden in Laos sehen sich auch fast zwei Jahre nach dem Tod von sechs westlichen Touristen vermutlich durch gepanschten Alkohol außerstande, genaue Angaben zur Todesursache zu machen. Den Behörden lägen noch keine Beweise vor, ob die Todesfälle vom November 2024 "durch das Handeln einer bestimmten Person oder durch bestimmte Ursachen" zustande gekommen seien, teilte das Ministerium für öffentliche Sicherheit am Samstag mit.