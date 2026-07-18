Zuvor hatte der mutmaßliche Täter noch erfolglos versucht, das Messer unauffällig zu entsorgen. Der 20-Jährige wurde zunächst an Ort und Stelle von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Was der Auslöser für die Auseinandersetzung war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Passanten hatten ihren Aussagen der Polizei gegenüber den Eindruck, dass sich die beiden Männer kannten. Das Opfer bestritt diese Aussagen jedoch. Die Vernehmung des 18-Jährigen stand noch aus.