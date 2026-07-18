Zuvor hatte der mutmaßliche Täter noch erfolglos versucht, das Messer unauffällig zu entsorgen. Der 20-Jährige wurde zunächst an Ort und Stelle von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Was der Auslöser für die Auseinandersetzung war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Passanten hatten ihren Aussagen der Polizei gegenüber den Eindruck, dass sich die beiden Männer kannten. Das Opfer bestritt diese Aussagen jedoch. Die Vernehmung des 18-Jährigen stand noch aus.
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Wien
Mann nach Messerstich in Wiener Innenstadt festgenommen
Ein 18 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Samstag einen 20-Jährigen in der Wiener Innenstadt mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer erlitt eine Stichwunde im Hüftbereich, wie die Polizei mitteilte. Anwesende Zeugen alarmierten kurz vor Mitternacht die Exekutive. Die WEGA-Beamten, die schnell am Tatort am Morzinplatz nahe des Schwedenplatzes eintrafen, konnten den Österreicher anhalten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.