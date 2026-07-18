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Neuhofen/Krems
Sanitäter retten 84-Jährige aus brennendem Haus
Eine 84-Jährige ist am Freitag aus ihrem brennenden Haus in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) gerettet worden. Sie hatte in der Küche Wasser auf den Herd gestellt, war ins Wohnzimmer gegangen und dort eingeschlafen. Als sie wach wurde, hörte sie das Knistern der Flammen aus der Küche und der Raum war stark verraucht. Sie holte über den Rufhilfeknopf ihres Notfallarmbandes Hilfe, berichtete die Polizei.