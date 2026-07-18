Der Unfall passierte kurz vor 7.00 Uhr in Fahrtrichtung Wien im Bereich der Gemeinde Oed. Mehrere Rettungsfahrzeuge und Feuerwehren sowie die Polizei und der Notarzthubschrauber Christophorus 15 waren im Einsatz an der Unfallstelle. Für die beiden Männer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus nach Oberösterreich gebracht. Auf der Autobahn bildete sich laut ÖAMTC während der Bergungsarbeiten ein rund 14 Kilometer langer Stau. Die Fahrzeuge konnten jedoch auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt und muss noch ermittelt werden.