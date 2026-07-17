Im Fernverkehr waren bereits am Freitag zwei der fünf täglichen Verbindungen betroffen gewesen. Zwischen den Landeshauptstädten Innsbruck und Bozen fahren jedenfalls ab Samstag Busse im Schienenersatzverkehr. Einzelne Fernverkehrszüge werden zudem laut Bahn bereits ab/bis Wörgl Hauptbahnhof großräumig über die Tauernstrecke und Tarvisio umgeleitet.

Auch die ÖBB nutzen das "Wartungsfenster" für ihrerseits "dringend erforderliche Bautätigkeiten", wie es hieß. Konkret sollen unter anderem Frostschäden im Mühltaltunnel saniert werden. Das alles hat auch Folgen für den Nahverkehr: In einer ersten Bauphase ab Samstag wird aufgrund der italienischen Baustellen die Einfahrt in den Bahnhof Brenner nicht möglich. Daher fahren alle Nahverkehrszüge nur bis bzw. ab Gries am Brenner. Einen Ersatzverkehr mit Bussen gibt es zwischen Steinach und Brenner. In Phase zwei von 23. Juli bis 1. August wird schließlich auch der Abschnitt von Innsbruck bis zum Brennerpass für Bauarbeiten gesperrt werden. Der Schienenersatzverkehr fährt dann zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und dem Bahnhof Brenner.