Ein 56-Jähriger kam am Freitag bei einem tragischen Unfall in Kärnten ums Leben. Der Oberkärntner war gegen 7.30 Uhr mit seinem Geländewagen alleine über den Güterweg Lainacher Kuhalm in der Gemeinde Rangersdorf in Richtung Zwischenbergen gefahren. Da er zu Mittag nicht nach Hause zum Mittagessen kam, machten sich seine beiden Schwestern Sorgen und suchten nach ihm. Gegen 14 Uhr entdeckten sie das Fahrzeug ihres Bruders, das etwa 100 Meter unterhalb des Güterweges im steilen Gelände lag. Sie setzten die Rettungskette in Gang, die Einsatzkräfte bargen den Oberkärntner aus dem Fahrzeugwrack. Der verständigte Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Einsatz standen neben der Polizei auch der Rettungshubschrauber C7, die Freiwilligen Feuerwehren Lainach, Rangersdorf, Winklern und Stall, die Bergrettung Winklern sowie die Rettung Winklern.