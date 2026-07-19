Diese Woche hat Daniel Fellner seinen 100. Tag als Kärntner Landeshauptmann gefeiert. „Es geht was weiter“, ist der Kärntner SPÖ-Chef und Nachfolger von Peter Kaiser dabei bilanzierend bemüht zu betonen und verweist auf die Hypo/Heta-Lösung, die den Schuldenstand des Landes um 450 Millionen Euro reduziert, Reformen in der Landesverwaltung oder Investitionen in eine Wasserschiene. Am Freitag übergab Fellner bei einem Treffen in Wien gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) eine Liste mit 50 Anliegen Kärntens an Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ).

In den Kärntner Parteien blickt man indes auch schon auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar 2027 sowie die Landtagswahl 2028 und will wissen, wie die Stimmungslage im Land nach Landeshauptmann-Wechsel und Regierungsumbildung ist. Veröffentlichte Umfragen gibt es derzeit nicht, aber wie im Vorjahr loten mehrere Parteien in von ihnen beauftragten Umfragen aus, wo sie stehen. Darüber reden und Ergebnisse herzeigen wollen sie nur bedingt.

Duell an der Spitze

Der Kleinen Zeitung liegt jetzt ein Teil jener Umfrage vor, die das Institut für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) von Christoph Haselmayer im Auftrag des SPÖ-Landtagsklubs durchgeführt hat. 800 wahlberechtigte Kärntnerinnen und Kärntner wurden online und telefonisch im Zeitraum von 3. bis 12. Juni befragt. Die Stichprobe hat eine aussagekräftige Größe, die Schwankungsbreite wird mit 3,5 Prozent angegeben. Deklariert haben sich 608 Befragte. In der Sonntagsfrage („Angenommen am kommenden Sonntag wären in Kärnten Landtagswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?“) rücken SPÖ und FPÖ im Vergleich zu Umfragen aus dem Vorjahr immer näher zusammen.

Die SPÖ kommt demnach laut Hochschätzung auf 34 Prozent, die FPÖ auf 32 Prozent. Als Korridor werden bei der SPÖ 30 bis 38 Prozent angegeben, bei der FPÖ sind es 28 bis 36 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2023 erreichte die SPÖ 38,9 Prozent, die FPÖ kam auf 24,5 Prozent. „Der Gegenwind, den die Bundes-SPÖ derzeit für ihre Landesgruppen erzeugt, wirkt sich weiterhin auch auf die Kärntner SPÖ aus, trotzdem bleibt sie vorne“, konstatiert Meinungsforscher Haselmayer.

Der blaue Aufwind, der die FPÖ bundesweit schon auf über 35 Prozent bringt, macht sich auch in Kärnten bemerkbar. „Erwin Angerer profitiert vom Rückenwind der Bundespartei, allerdings bevorzugt ein Teil der potenziellen FPÖ-Wähler in Kärnten weiterhin das Team Kärnten.“ In der Umfrage kommt die Partei von Gerhard Köfer auf 7 Prozent (Korridor 5-9 Prozent), 2023 waren es noch 10,1 Prozent. „Das Team Kärnten wäre nach der aktuellen Umfrage zwar weiterhin im Landtag vertreten, zeigt jedoch insbesondere in Klagenfurt und Villach deutliche Schwächen“, sagt Haselmayer. Ob der Einzug in den Landtag 2028 wieder gelingt, sei keinesfalls gesichert. „Maßgeblich wird dabei auch sein, wie sehr sich das Duell zwischen SPÖ und FPÖ weiter zuspitzt. Eine zunehmende Polarisierung könnte sich für das Team Kärnten als existenzielle Herausforderung erweisen und im Extremfall den landespolitischen Abschied bedeuten.“

Keine Chance für Grüne und Neos

Für die ÖVP hat der sich abzeichnende Zweikampf um die Pole Position im Land der Umfrage zufolge noch keine Folgen – sie wird mit 18 Prozent (Korridor 15-21 Prozent) ausgewiesen, 2023 hatte sie 17 Prozent erreicht. Wenig Hoffnung macht die Umfrage den nicht im Kärntner Landtag vertretenen Oppositionsparteien Grüne (4 Prozent) und Neos (3 Prozent). Die Parteien der Nationalratsabgeordneten Olga Voglauer und Janos Juvan würden demnach beide den Einzug in den Landtag, für den eine 5-Prozent-Hürde gilt, erneut verpassen.

Zufriedenheit mit Regierung

Auch eine fiktive Landeshauptmann-Direktwahl war Teil der IFDD-Umfrage, veröffentlichen darf Haselmayer aber nur den Wert von Daniel Fellner. Mit 42 Prozent würde der Kärntner SPÖ-Chef dabei deutlich besser abschneiden als seine Partei. Auch ÖVP-Chef Gruber schneidet erfahrungsgemäß in der LH-Frage mit guten Persönlichkeitswerten besser ab als seine Partei, wie etwa im Vorjahr eine „Demox“-Umfrage im Auftrag des ÖVP-Landtagsklubs zeigte. Erwin Angerer hatte da geringere Zustimmungswerte als die FPÖ in der Sonntagsfrage.

Insgesamt bewerten die Kärntnerinnen und Kärntner die Arbeit der Landesregierung durchaus positiv. „69 Prozent der Befragten geben an, mit der Regierungsarbeit sehr zufrieden oder zufrieden zu sein“, sagt Haselmayer. „Angesichts der derzeit herausfordernden politischen Rahmenbedingungen auf allen staatlichen Ebenen ist dies ein bemerkenswert hoher Zustimmungswert.“

Von bemerkenswert hoher Zustimmung kann in Klagenfurt keine Rede sein. Auch zur politischen Lage in der Landeshauptstadt hat Haselmayer aktuell Umfragen durchgeführt. Über Ergebnisse darf der Meinungsforscher nicht reden, nur so viel: „Ich habe noch nie erlebt, dass sich in einer Umfrage so wenige Menschen deklarieren wollten.“