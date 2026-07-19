Der Wahlkampf scheint auch nach der Wahl noch nicht vorbei zu sein. Die nun auch offiziell ausgesprochene Entscheidung, dass KPÖ und Grüne eine Zweierkoalition für die kommenden fünf Jahre verhandeln, kommt bei der ÖVP nicht gut an. „Judith Schwentner ist nicht nur die größte Verliererin der Gemeinderatswahl“, schreibt ÖVP-Geschäftsführer Markus Huber, „sie ist offenbar sogar bereit, den letzten Rest grüner Überzeugungen aufzugeben, wenn sie dafür die Vizebürgermeisterin bleiben kann.“

Man liest ein wenig den Schmerz heraus, dass Bürgermeisterin Elke Kahr die Grünen der ÖVP vorzieht. Denn „die größte Wahlverliererin“ ist Schwentner freilich nicht. Zwar haben die Grünen 2,4 Punkte auf 15 Prozent verloren, aber das ist erstens immer noch das zweitbeste Ergebnis der Grünen auf Gemeinderatsebene in Graz und zweitens hat Doris Kampus mit der SPÖ 3,9 Punkte verloren.

Die Krux mit dem Wählerwillen

ÖVP-Funktionäre und -Anhänger klagen in sozialen Medien auch, dass die Linkskoalition nicht dem Wählerwillen entsprechen würde, schließlich haben die Grünen ja verloren. Eine mutige Ansicht. Wenn das das Kriterium für eine Koalitionsbeteiligung wäre, dürfte die ÖVP im Land auch nicht regieren. Minus 9,2 Punkte musste man 2024 am Wahlabend einstecken – und trotzdem sitzt man heute in der Regierung mit der FPÖ unter Landeshauptmann Mario Kunasek.

Stichwort FPÖ: Die macht sich gepflegt lustig darüber, dass die Grazer ÖVP einer Zusammenarbeit mit den Kommunisten nachtrauert. Die Partei „verrät endgültig ihre eigenen Grundsätze“, findet Stadtrat in spe René Apfelknab. „Die ÖVP hat sich stets als Gegner linker und kommunistischer Ideologien dargestellt.“ Aber wenn es um „mehr Einfluss“ gehe, gelte das offenbar nicht mehr.

Die Differenzen zwischen KPÖ und ÖVP sind enorm

Auch wenn ÖVP-Chef Kurt Hohensinner von einer „vertanen Chance“ spricht, wirklich gerechnet hat wohl auch er nicht mit einer KPÖ-ÖVP-Zusammenarbeit; schon gar nicht mit einer Koalition. Zu groß sind die inhaltlichen Differenzen, zu groß die Unterschiede im Zugang, wie man Politik macht. Aber man hatte sich im Vorfeld intern, auch mit der Landespartei, darauf verständigt, den Juniorpartner unter Kahr zu machen, wenn es sonst keine Mehrheitsoptionen im Rathaus gibt. Dass sich Schwarz-Grün zu zweit ausgeht – wenn auch nur knapp mit 25 von 48 Mandaten –, damit hat eigentlich niemand gerechnet. Jetzt gibt es aber die Option. Und jetzt muss die neue Linkskoalition liefern und trotz der Budgetnöte die Stadt fünf Jahre führen.