Genuss und Tradition bei den 41. Stainzer Schilchertagen

Von 14. bis 16. August 2026 verwandelt sich der Hauptplatz in Stainz erneut in ein Fest für alle Sinne. Bei den 41. Stainzer Schilchertagen erwarten die Besucher:innen hervorragende Schilcherweine, regionale Kulinarik, Musik und gelebte weststeirische Tradition.

Das abwechslungsreiche Programm bietet an drei Tagen zahlreiche Highlights für alle Sinne.

Der Freitag startet mit der feierlichen Eröffnung und musikalischer Unterhaltung durch Södingtalsound und die Schilcherlandbuam. Am Samstag sorgen Genuss, Geselligkeit und der Auftritt von Nordwand für beste Stimmung. Der Sonntag klingt traditionell mit einem Frühschoppen und einer Volkstanzaufführung aus.



Zusätzlich warten heuer verschiedene Side-Events wie Yoga und Pilates im Weingarten, Naturweinverkostungen sowie die Riedel Wein Glas Experience auf alle Genießer:innen.



Das gesamte Programm mit allen Highlights der Stainzer Schilchertage 2026 ist online hier einsehbar.

Teilnahmeschluss: 09. August 2026