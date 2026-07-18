Die Festspielmacher von Bayreuth müssten eigentlich vor lauter Glück platzen. Seit 150 Jahren darf man dort einige der eindrucksvollsten Kunstwerke zeigen, die die Zivilisation hervorgebracht hat. Zehn Opern, besser: Musikdramen, von Richard Wagner stehen Jahr für Jahr im Sommer auf dem Spielplan, seit sich am 13. August 1876 der Vorhang zu „Das Rheingold“ gehoben hat. Teile des „Ring des Nibelungen“ und „Parsifal“ sind für das vom Komponisten selbst konzipierte Festspielhaus entstanden, maßgeschneidert für einen Ort, der immer mehr als ein Theaterbau war.

Dieses Haus, in dem nach den Satzungen der Wagner-Stiftung ausschließlich Werke von Wagner erklingen dürfen, erinnert oft eher an eine Kathedrale, einen Pilgerort. Wagner, der sehr genau über wirkungsvolle Inszenierungen Bescheid wusste, hat den Ort in aller für ihn typischer Unbescheidenheit erdacht. Wer heute in der Sommerhitze in festlicher Adjustierung auf den grünen Hügel hinaufschnauft, lehrt der Gang bereits Andacht und Demut. Das Erlebnis Bayreuth beginnt vor der Vorstellung.

Zum 150-Jahr-Jubiläum der Festspiele lockert man die strikten Vorgaben des Repertoires erstmals und zeigt eine elfte Oper: „Rienzi, der letzte der Tribunen“. Die Aufführung von Wagners Frühwerk ist eigentlich verpönt, weil es nicht den später postulierten ästhetischen Normen des Komponisten genügte.

Der Antisemit

Aber niemand in Bayreuth dürfte in den letzten Wochen vor Glück zersprungen sein. Buß und Reu legten sich über den grünen Hügel. Denn auf Bayreuth liegt ein Schatten, Wagnerisch gesprochen ein Fluch. Richard Wagner, der Urgroßvater der heutigen Festspielchefin Katharina, war halt nicht nur ein Genie vom Rang eines Mozarts, er war auch ein verbalmilitanter Antisemit. Dummerweise verzapfte er seinen diesbezüglichen Unsinn nicht nur in privatem Kreis, er blamierte sich für alle Zeiten, weil er ihn auch noch in Traktate fasste. Etwa in ein Machwerk namens „Das Judentum in der Musik“. Zum Jubiläum wollte man einen Kontrapunkt setzen und auch Musik von jüdischen Musikern aufführen. Dazu sollte der Intellektuelle Michel Friedman über Wagner sprechen. Im Juni wurde die Veranstaltung „wegen Sicherheitsbedenken“ abgesagt.

Die Selbstbeschädigung der Festspiele hätte nicht größer sein können, weil man den Eindruck erweckte, als empfinde man den jüdischen Intellektuellen als Störfaktor. Und die Aufführung von „Rienzi“ war in diesem Zusammenhang nicht mehr einfach die Erweiterung des Bayreuther Kanons, sondern hochverdächtig: „Rienzi“ sei die Lieblingsoper Adolf Hitlers gewesen, liest man häufig. Fakt ist, dass Hitler angab, nach einer Aufführung der Oper in Linz seine Berufung zur Politik verspürt zu haben.

Die Trennung von Künstler und Werk ist für die Betrachtung von Kunstwerken nicht nur möglich, sondern auch notwendig. Aber wenn man sich zusätzlich die Rezeptionsgeschichte und die dort manifestierten Wechselwirkungen von Kunst und Gesellschaft anschaut, kann man das Wesen des Schöpfers nicht ausblenden. Der Fall Wagner ist überhaupt speziell: Einerseits lässt sich die antisemitische Totalverblendung des Genies nur schwer aus dem Werk herauslösen, weil sie dort zweifellos ihre Spuren hinterlassen hat. Aber das antisemitische Moment seiner Musikdramen macht nur einen sehr geringen Teil aus und wird in gescheiten Inszenierungen nicht ausgespart, sondern produktiv problematisiert.

Ersatzfamilie für den „Onkel Wolf“

Ungleich schwerer wiegt das Erbe des antisemitischen Menschen Wagner. In Bayreuth hatte sich der Rassismus und später der Nationalsozialismus institutionalisiert. Wagners Umfeld, insbesondere seine Schwiegertochter Winifred, stand unter dem giftigen Einfluss. Der Paarlauf, den die Bayreuther Granden und Adolf Hitler aufführten, ist ein nicht zu tilgendes Kapitel der Festspielgeschichte. Winifred war schon wie die Eltern ihres Mannes Siegfried glühende Antisemitin. Die Wagners wurden zeitweilig eine Art Ersatzfamilie für Hitler, der auch privat häufig zu Gast in Bayreuth war. Winifred war offenbar ganz verliebt in den „Führer“, die Kinder Wieland und Wolfgang nannten den Diktator zärtlich „Onkel Wolf“.

Dabei verdankte sich das Naheverhältnis Nazitum und Wagner eher einer Marotte Hitlers. Obwohl Wagner allein durch die Behandlung von germanischen Mythen den Nazis thematisch nahestand, war die Wagnerbegeisterung in der NSDAP endenwollend. Viele hochrangige Nazis beäugten Wagners Werke kritisch, Joseph Goebbels und Heinrich Himmler wollten den stark christlich geprägten „Parsifal“ aus dem Repertoire entfernen. Die Wagnerbegeisterung und der heftig betriebene Wagnerkult der Nazis war eher oberflächlich und vom „Führer“ verordnet.

Die Entnazifizierung der Bühne

Was natürlich nicht bedeutet, dass Bayreuth nicht „kontaminiertes Gebiet“ war und blieb, wie es Michel Friedman nach der Ausladung in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung betont. Nach 1945 gelang zumindest die ästhetische Entnazifizierung durch den Enkel Wieland. Der verfrachtete als Regisseur den altnordischen Krempel ins Ausgedinge. „Neu-Bayreuth“ war das Schlagwort für eine Reihe von Inszenierungen, in denen Wieland Wagner mit minimalistischen, modernen Bühnenbildern den Anschluss an die Gegenwart suchte.

Komponist und Antisemit: Richard Wagner (1813-1883) © IMAGO

Später, auch unter der Leitung von Wielands Bruder Wolfgang wurde Bayreuth zur „Werkstatt“: Eine Experimentierbühne, um zu zeigen, was alles in den Musikdramen steckt. Legendär die Aufführungen des „Rings“ zu 100 Jahre Bayreuth, bei dem Regisseur Patrice Chereau und Dirigent Pierre Boulez demonstrierten, dass der Mythenzyklus in Wahrheit Konflikte aus dem 19. Jahrhundert verhandelt. Ganz in der Folge von George Bernhard Shaw, der erkannt hatte, dass der „Ring“ eine Geschichte über den Kapitalismus ist.

Doch der Umgang mit dem Erbe blieb schwierig, immer wieder tritt man in Fettnäpfchen oder baut, wie im aktuellen Fall, Bayreuther Bockmist. Mittlerweile ging es Volldampf zurück, Friedman wurde erneut eingeladen, Katharina Wagner zeigte sich voller Zerknirschung, und die Veranstaltung (mit Musik von Gustav Mahler und Pavel Haas) wird stattfinden. Aber wieder einmal wurde Bayreuth von seiner Nazivergangenheit eingeholt: Immer wieder scheint man bei den Festspielen zu zaudern, wenn es um eine kritische Einordnung und Aufarbeitung geht, es passiert manches, aber zu zögerlich, zu wenig umfangreich. Das Jubiläum und die Affäre müssen nun endlich der Anstoß sein, sich ohne Einschränkungen und verstärkt dem schwierigen Erbe des Übervaters Richard Wagner zu stellen. Die Werke sind schützenswert, die Verblendung ihres Schöpfers nicht.