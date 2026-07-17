Ein 26-jähriger syrischer Staatsbürger habe bei dem gescheiterten Drogenverkauf in der Johannesgasse die Rolle des "Anbahners" gespielt, sagte ein Polizeisprecher der APA. Er sollte herausfinden, ob Interesse an den Drogen besteht und sichergehen, ob es sich bei dem Käufer nicht um einen Polizisten handelt. Der vermeintliche Käufer - ein Polizist in Zivil - schien seine Rolle gut zu spielen. Denn ein 22-jähriger Syrer kam mit der Ware, dem Cannabisharz, hinzu. Die Drogen wurden sichergestellt, die Verdächtigen vorläufig festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.

Bei der koordinierten Schwerpunktaktion nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte außerdem einen 34-jährigen Serben auf der Ottakringer Straße in Wien-Ottakring fest, der Verwaltungsstrafen für diverse Verkehrsdelikte in Höhe von über 6.000 Euro nicht bezahlt hatte. Ein weiterer serbischer Staatsbürger wurde mit seinem Pkw angehalten. Eine Überprüfung ergab, dass der 33-Jährige straffällig geworden war und trotz eines bestehenden Einreiseverbots in das Bundesgebiet eingereist war. Er wurde nach dem Fremdenpolizeigesetz angezeigt.

Insgesamt wurden im Rahmen der Schwerpunktaktion vier Personen festgenommen. Es gab 37 Identitätsfeststellungen und acht Anzeigen. Zudem wurden etwa 40 Gramm Cannabisharz und 20 Gramm Cannabiskraut sowie 145 Euro Bargeld sichergestellt.