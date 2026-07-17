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Wien
Mann attackiert Ex-Frau in Wien und flüchtet
Die Polizei fahndet intensiv nach einem 40-Jährigen, der seine Ex-Frau in Wien-Floridsdorf am Donnerstagabend attackiert haben soll. Der Mann habe die 36-Jährige aus dem Aufzug eines Mehrparteienhauses gezerrt. Dabei soll der Kinderwagen des einjährigen Kindes umgekippt sein, wodurch der Bub am Kopf verletzt wurde. Dann habe er die Frau geschlagen und getreten, berichtete ein Polizeisprecher der APA am Freitag. Sie wurde mit einer blutenden Kopfwunde ins Spital gebracht.