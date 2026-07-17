Mit zahlreichen Gästen feierte die Freiwillige Feuerwehr Miesenbach am vergangenen Sonntag ihr 60. Schloffereckfest. Bei bestem Festwetter konnte Kommandant Christoph Mariacher unter anderem Nationalratsabgeordneten Manuel Pfeifer, Bereichsfeuerwehrkommandanten Johann Maier-Paar und Bürgermeisterin Bernadette Schönbacher begrüßen. Auch Abordnungen mehrerer Feuerwehren aus der Region nahmen an der Jubiläumsfeier teil.

1Auch der neue 150-kVA-KHD-Notstromerzeuger wurde gesegnet © FF Miesenbach

Im Rahmen eines Wortgottesdienstes wurde der neue 150-kVA-KHD-Notstromerzeuger durch Karl Milchrahm gesegnet und offiziell in Dienst gestellt.

Höhepunkt des Festakts war die Verleihung des Verdienstkreuzes in Gold des Landes Steiermark an den ehemaligen Kommandanten Johann Hirzabauer. Damit wurden seine langjährigen Verdienste um die Feuerwehr gewürdigt.

Für den musikalischen Rahmen sorgten die Trachtenmusikkapelle Miesenbach beim Frühschoppen sowie die Gruppe „Die Gasgeber“, die bis in die Abendstunden für Stimmung sorgte.