Schulbusunglück in Uganda fordert 21 Menschenleben

Bei einem Schulbusunglück im ostafrikanischen Uganda sind nach Polizeiangaben mindestens zwanzig Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Weitere drei Erwachsene und mehrere Kinder seien verletzt worden, nachdem der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe, erklärte die Polizei am Freitag im Onlinedienst X. Der Bus sei von der Straße abgekommen, gegen einen Felsen geprallt und habe sich überschlagen.