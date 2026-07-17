Herzlichen Glückwunsch! Queen Camilla feiert am Freitag ihren 79. Geburtstag. Das Königshaus teilt aus diesem Anlass ein neues Foto der Ehefrau von König Charles (77). Die Monarchin strahlt in einem königsblauen Kleid mit auffälliger Spitzenapplikation am Dekolleté. Dazu kombiniert sie den passenden Schmuck sowie eine glitzernde Schmetterlingsbrosche.

Statt große Geschenke anzunehmen, macht Camilla an ihrem Geburtstag den britischen Schulkindern eine Freude. Camilla verkündigte eine große Alphabetisierungs-Initiative. Zu Weihnachten spendiert sie jedem Kind der 6. Klasse in Großbritannien eine Sonderausgabe des Bestsellers „Impossible Creatures“ von Katherine Rundell.

Camilla: Emotionale Stütze für König Charles

Groß gefeiert werden soll ihr Ehrentag nicht, Camilla möchte wohl nur im kleinsten Kreis anstoßen. Während andere in ihrem Alter den Ruhestand genießen, dreht Camilla an der Seite von König Charles III. erst richtig auf. Sie begleitet ihn stetig zu öffentlichen Terminen, übernimmt eigene Projekte und ist vor allem eine emotionale Stütze für den Monarchen.

Wie wichtig Camillas Rolle als emotionale Stütze für den König ist, zeigte sich erst vor wenigen Tagen. Völlig überraschend empfingen Charles und Camilla Prinz Harry, Meghan und die Enkelkinder Archie und Lilibet zu einer geheimen Familienzusammenführung auf Highgrove House. Es war das erste Mal seit vier Jahren, dass Charles seine Enkel wiedersah. Insider berichten, dass Camilla sofort „alles stehen und liegen ließ“ und quer durchs Land raste, um ihrem Mann bei diesem nervenaufreibenden Treffen den Rücken zu stärken.

Charles und Camilla: Ihre besondere Liebesgeschichte

Die Liebesgeschichte von König Charles III. und Königin Camilla überdauert mehr als 50 Jahre und gilt als eine der unkonventionellsten Romanzen der Adelsgeschichte. Nach ihrem ersten Treffen im Jahr 1970 trennten sich ihre Wege aufgrund strenger höfischer Konventionen zunächst, woraufhin beide andere Partner heirateten – Charles ging die unglückliche Ehe mit Lady Diana ein. Trotz der getrennten Leben flammte ihre Affäre Mitte der 1980er-Jahre wieder auf, was in den 1990er-Jahren durch das geleakte „Camillagate“-Telefonat und Dianas legendäres TV-Interview zu einem weltweiten Medienskandal führte.

Nach den jeweiligen Scheidungen und dem tragischen Tod von Prinz Diana im Jahr 1997 machten die beiden ihre Beziehung Schritt für Schritt öffentlich. Am 9. April 2005 krönten sie ihre Verbindung schließlich mit einer standesamtlichen Hochzeit in Windsor. Trotz jahrzehntelanger massiver Anfeindungen durch die Öffentlichkeit und die Boulevardpresse erwies sich Camilla als Charles‘ wichtigster emotionaler Anker, sodass die beiden seit dem Tod von Königin Elizabeth II. im Jahr 2022 nun gemeinsam als König und Königin auf dem britischen Thron sitzen.