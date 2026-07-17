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Wien/Salzburg
Bob Dylan im Herbst live in Wien und Salzburg
Der Ausdruck "Musiklegende" beschreibt Bob Dylan wohl am ehesten, und als solche beehrt der Sänger, Poet und Literaturnobelpreisträger im November Wien und Salzburg. In der Bundeshauptstadt wird der 85-Jährige gleich zwei Mal - nämlich am 11. und 12. November - in der Stadthalle auftreten, um sich dann zwei Tage später in der Salzburgarena zum dritten Österreich-Gastspiel im Rahmen seiner stilecht schlicht "EU/UK 2026" genannten Tournee anzutreten.