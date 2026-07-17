Kardashian schrieb, ihre Großmutter habe ihr den Wert von Familie vermittelt und sie als Geschäftsfrau entscheidend geprägt. Zugleich verlinkte sie zahlreiche Bilder, teilweise aus der Kindheit, die sie gemeinsam mit ihrer Großmutter zeigen. Campbell war 91, berichten die US-Medien "LA Times" und "People".

Für die Reality-Formate "Keeping Up With The Kardashians" und "The Kardashians" lassen sich die 45-Jährige und ihre Familie seit Jahren im Alltag auf Schritt und Tritt von den Kameras begleiten. Auch Mary Jo Campbell trat in den vergangenen Jahren wiederholt in der Reality-Serie der Kardashian-Jenner-Familie auf.