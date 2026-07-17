Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche können Kunden künftig den Einkauf mit der Arbeit verbinden. Denn der neue Standort ist Teil eines Neubaus im Technopark. Die Gebäude umfassen insgesamt 6.200 Quadratmeter Büroflächen auf vier Obergeschoßen. Die Parkplätze sind mit E-Ladesäulen ausgestattet. „Mit dem Standort verbinden wir Nahversorgung und moderne Arbeitswelten“, kommentiert Christoph Holzer, Spar-Geschäftsführer in der Steiermark und im Südburgenland. Das schaffe kurze Wege und stärke die Infrastruktur, meint er.

Unter der Führung von Marktleiterin Sylvia Prinz werden sich künftig 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Regale und die Betreuung der Kundinnen und Kunden kümmern. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die Kundschaft willkommen zu heißen“, meint Prinz bei der Eröffnung.

(v.l.): Justin Janorschke (Jugendvilla Grambach), Peter Schreiner (Capital GmbH), Tobias Franz Thaler (Stv. Marktleitung), Hannes Schreiner (Capital GmbH), Sylvia Prinz (Marktleitung), Christoph Holzer (GF Spar Steiermark), Bürgermeister Karl Mayrhold © Werner Krug

Als „Zeichen der regionalen Verbundenheit“ überreichte Holzer einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro an das örtliche Jugendzentrum. Die von Fratz Graz betriebene „Jugendvilla“ in Raaba-Grambach bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 26 Jahren kostenlos Raum für Begegnung, Freizeitaktivitäten und persönliche Unterstützung. Die Räumlichkeiten stellt die Marktgemeinde Raaba-Grambach zur Verfügung.

Die zweite Filiale, die Spar schon lange in Raaba betreibt, befindet sich in der Josef-Krainer-Straße. Nur wenige Meter von dort entfernt gab es bis vor kurzem noch einen Unimarkt. Nach dessen Insolvenz im vergangenen Jahr hat Spar 23 Unimarkt-Filialen übernommen und weitergeführt. Der Unimarkt in Raaba zählt nicht dazu.