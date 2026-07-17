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Tokio
Japans Parlament stimmt für Änderungen bei Thronfolge
Nach dem japanischen Unterhaus hat nun auch das Oberhaus in Tokio für einen Gesetzentwurf gestimmt, mit dem eine Thronfolge-Krise im traditionsreichen Kaiserhaus des Landes abgewendet werden soll. Das am Freitag gebilligte Gesetz erlaubt der kaiserlichen Familie, entfernte männliche Verwandte zu adoptieren, die älter als 15 Jahre sind. Die Möglichkeit einer Kaiserin wird nicht erwähnt, auch wenn dieser Ansatz laut Umfragen in der Gesellschaft breiten Rückhalt findet.