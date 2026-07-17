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Wildermieming
"Brand aus" nach Waldbrand in Tirol
Rund drei Tage nach dem Dienstagmittag vermutlich wegen eines Blitzschlags ausgebrochenen größeren Waldbrandes oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat Freitagfrüh endgültig "Brand aus" gegeben werden können. Nach einem letzten Drohnen-Kontrollflug über die betroffene Brandfläche im Ausmaß von acht bis zehn Hektar und der weiteren Beurteilung durch die Einsatzleitung seien "keine relevanten Glutnester" mehr festgestellt worden, berichtete die Gemeinde.