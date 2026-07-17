Ob mit E-Antrieb oder Muskelkraft, das Mountainbiken erfreut sich vielerorts in der Steiermark großer Beliebtheit. Wenn die Räder dabei aber in privaten Wäldern bergab brettern und ihre Fahrer in diesen mit Hügeln und Brettern illegale Strecken errichten, entwickelt sich der Trendsport für Grundbesitzer schnell zum Roten Tuch.

Besonders hitzig wurden diese Interessenskonflikte zuletzt etwa im Murtal ausgefochten, wenige Kilometer weiter östlich gestaltet sich die Lage im Raum Bruck-Kapfenberg deutlich entspannter. Dafür mitverantwortlich ist sicherlich der Mountainbike-Verein „Do-Biker“, der mit dem Einverständnis von Grundeigentümern seit Jahren in Eigenregie legale Strecken für Mountainbikes errichtet.

Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger eröffnete den Trail gemeinsam mit den Do-Bikern © KLZ / Moritz Prettenhofer

Einen weiteren dieser sogenannten Trails konnten die Biker nun am Donnerstag am zweiten Brucker Hausberg, dem Madereck, eröffnen. Fast 300 Arbeitsstunden wurden in den Bau des 980 Meter langen, 100 Meter tiefen Teilstücks investiert, im Endausbau hofft man auf einer Länge von 2,2 Kilometern und 250 Tiefenmetern fahren zu können. Vorher müsse man aber noch Verhandlungen mit einigen privaten Grundbesitzern hinsichtlich der Zufahrt führen, erklärt Vereinsobmann Max Trafella.

Illegale Strecke wird legal

Er bezeichnet die „Do-Biker“ als „Problemlöser“ und sieht es als Ziel, das Angebot für Mountainbiker zu erweitern: „Es soll keinen Grund mehr geben, illegal wo runterzufahren.“ Deshalb gehe man als Verein bei der Errichtung von Trails explizit in Regionen vor, wo bereits Mountainbike-Verkehr herrsche. Am Madereck sei auf dem neuen Trail in der Vergangenheit etwa bereits illegal gefahren worden.

Max Trafella (links) mit Christian Schemmel, dem sportlichen Leiter der Do-Biker © KLZ / Moritz Prettenhofer

Um eine passende Lösung für alle zu finden, haben die Do-Biker daraufhin gemeinsam mit der Forstschule, die den Wald für Übungen nutzt, und der Jugend, die den Trail schon vorher befuhr, ein neues Konzept für die Strecke entwickelt. Der Name „Rollator“ blieb dem Trail dabei erhalten – nicht aber etwa wegen der Verletzungsgefah , sondern wegen der unmittelbaren Nähe zur Altersheimgasse.

Großer Ausbau im Ballungsraum

Auch der Spaßfaktor ging nicht verloren, was einige der Fahrerinnen und Fahrer mit spektakulären Sprüngen über eine Rampe am Streckenanfang beweisen. Andere gehen es beim ersten Versuch noch eher gemächlicher an, ein großes Grinsen tragen aber alle auf den Lippen. „Obwohl der Rollator noch kurz ist, bietet er ein attraktives Angebot“, meint Trafella. Ein solches findet man außerdem bereits im Weitental vor, wo sich unter anderem der österreichweit beliebte „Schweiz-UN-ebentrail“ der Do-Biker befindet.

Einen weiteren Trail des Vereins findet man in Kapfenberg, dort will man schon bald einen zusätzlichen, neuen errichten. Das mittelfristige Ziel der Do-Biker ist es, das Streckennetz vom Weitental über Bruck und das Madereck in Richtung Berndorf und den Emberg mit Kapfenberg zu verbinden. „Ein geschlossenes Streckennetz zwischen Bruck und Kapfenberg ist das erklärte Ziel unserer Bemühungen“, unterstreicht Trafella.

Reger Austausch in ganz Österreich

Ein gutes Miteinander mit allen Nutzergruppen und Grundstücksbesitzern steht dafür aber immer an hoher Stelle. Ob andere Mountainbikevereine im Angesicht der legalen Strecken und des guten Einverständnisses mit Grundeigentümern neidisch nach Bruck blicken? „Eher nicht“, meint Trafella, „Es ist eher so, dass diejenigen die auch etwas ähnliches machen wollen auf uns zukommen, um sich Tipps zu holen.“ Ohnehin stünde die Mountainbike-Szene österreichweit in engem Austausch.

Seit 2013 sind die Do-Biker rund um Bruck gemeinsam mit ihren Mountainbikes unterwegs © KLZ / Moritz Prettenhofer

Lob für die Arbeit der Do-Biker gibt es jedenfalls von Seiten der Stadt. „Ihr habt diesen Trendsport in den Mittelpunkt gerückt und seid Vorreiter im Bau legaler Trails und im Austausch mit Grundeigentümern“, hebt Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger bei der Eröffnung stolz hervor. Für sie ist klar: „Euer Engagement macht das Mountainbiken für alle Generationen zugänglich.“ Dem schließt sich Sportstadtrat Klaus Stark an und gibt den Mountainbikerinnen und -bikern vor dem Start noch die vielleicht wichtigste Botschaft mit: „Kommts alle gut runter.“