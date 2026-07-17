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Chongqing
Mehrere Menschen bei Erdrutsch in Westchina verschüttet
Mehrere Menschen sind im Westen Chinas bei einem Erdrutsch verschüttet worden. Wie der Katastrophenschutz mitteilte, kam es am Freitagvormittag (Ortszeit) zu einem Bergsturz im Kreis Pengshui, östlich der Metropole Chongqing. Das chinesische Staatsfernsehen verbreitete Aufnahmen des Berghangs, der an einer bewohnten Straße abgebrochen war. Ein weiteres Video zeigte Anwohner, die vor einer Staubwolke flohen.