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Mörbisch
"Käfig voller Narren" in Mörbisch: Kleines Stück ganz groß
Eine kleine Showtreppe hat für Alfons Haider noch nie gereicht - und so gestaltet sich heuer die Seebühne Mörbisch beim ersten (und angekündigten einzigen) Einsatz des Generalintendanten auf den Brettern im Neusiedlersee als einzige Showtreppe. Einen Kilometer sollen sich die Treppen summiert erstrecken. Schließlich inszenieren die Seefestspiele heuer "Ein Käfig voller Narren", der am Donnerstag seine Premiere feierte. Kleines Stück ganz groß.