"Ich war 10 Jahre Spitzenpolitiker, bleibe ein politischer Mensch und habe daher auch immer wieder Kontakt zu ehemaligen Weggefährten, vor allem in der Volkspartei, aber auch außerhalb", erklärte Kurz, dessen Treffen unter anderem mit FPÖ-Chef Herbert Kickl die Spekulationen in den vergangenen Wochen erneut befeuert hatten. Dass er nicht mehr in die Politik einsteigen wolle, habe er ohnehin schon oft gesagt und das sei "im Gegensatz zu den Spekulationen auch die Realität", so der Unternehmer.