Ziel der Tour sei, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. "Es ist keine Parteiveranstaltung, sondern dafür da, Regierungspolitik zu erklären", unterstrich Stocker. Danach gefragt, warum dann nicht die anderen Spitzen der Koalition, also SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger, mit an Bord seien, meinte Stocker, dass man dies tatsächlich überlegt habe, dies vor allem aber an der Terminkoordination gescheitert sei. Für eine Neuauflage etwa im kommenden Jahr schloss er eine Teilnahme der beiden jedenfalls nicht aus.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungsreihe sollen einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Die Auswahl erfolgte mit wissenschaftlicher Begleitung durch den Meinungsforscher Peter Hajek. Ihm sei wichtig gewesen, dass dies unabhängig vom Kanzleramt erfolge - "weil ich keine bestellten Fragen und kein bestelltes Publikum haben wollte", wie Stocker unterstrich.

Bei den Ausgaben habe man sich um Kostenschonung bemüht. Am Ende werde man die Abrechnung veröffentlichen, betonte er. "Es wird nicht null sein, selbstverständlich nicht", sagte der Kanzler: "Wenn uns das nichts mehr wert ist, ist uns auch die Demokratie nicht viel wert."

Genau das kritisierte schon im Vorfeld die FPÖ. Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik ortete in einer Aussendung eine "dreiste Selbstinszenierung auf Kosten der Steuerzahler". Es sei dies keine Bürgernähe, "das ist eine steuergeldfinanzierte PR-Show mit handverlesenem Publikum". Alle Verträge, Honorare und Gesamtkosten müssten auf den Tisch gelegt werden.