Otto Petrovic nennt sich selbst „Wissenschaftler und Radabenteurer“. Der 61-jährige Grazer ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Karl-Franzens-Universität Graz und beschäftigt sich damit, „die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Leben von Menschen zu erforschen und zu verstehen“. Am liebsten dort, „wo selten noch jemand hinfährt“.

Mit dem Rennrad war Petrovic bereits in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten unterwegs. Er kommt eigentlich aus dem Leistungssport, heute ist er hauptsächlich mit dem Rennrad unterwegs. Durch seine vielen Reisen ist er mit Stereotypen mittlerweile vorsichtig geworden: „Es gibt ganz viele unterschiedliche Weltbilder auf dieser Welt.“

Intensive Vorbereitung

Seine Reisen bereitet Petrovic intensiv vor. Er liest über Geschichte, Kultur und Politik der Länder, auch regionale Zeitungen. Er will nicht nur über Menschen sprechen, sondern „mit ihnen“. Mit dem Rad werde man nicht als reicher Tourist wahrgenommen, sondern als jemand, „der sich all diese Mühen macht, um Land und Leute kennenzulernen“.

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Diese Mühen sind nicht klein. Petrovic durchquerte Wüsten, fuhr über hohe Pässe und war bei extremer Kälte unterwegs. „Ich bin kein Bikepacker“, erklärt der 61-Jährige. Er reise nicht mit Zelt und Kocher, sondern brauche am Ende des Tages ein Dorf, etwas zu essen und einen Schlafplatz.

Erfahrungen fließen in wissenschaftliche Arbeit ein

Seine Erfahrungen fließen auch in seine wissenschaftliche Arbeit ein. Digitalisierung verlaufe nicht überall gleich, sagt Petrovic. In Bhutan etwa seien einige digitale Systeme hochmodern, obwohl Fernsehen und Handy lange verboten waren, etwa die digitale Identifikation: „Das ist sicher kein linearer Entwicklungspfad.“

Sein Bildband „Staunen“ erzählt von 36 Begegnungen auf diesen Reisen: „Ich möchte mitnehmen auf die Reisen, damit sich jeder ein eigenes Bild machen kann.“ Das Besondere sei nicht er selbst, sondern „die Menschen und Kulturen in diesem Buch.“