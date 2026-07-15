Spricht man über WM-Torschützen, dreht sich bislang alles um Kylian Mbappé und Lionel Messi. Zu Unrecht, denn was Harry Kane und Jude Bellingham bei der aktuellen Endrunde leisten, ist historisch: Jeweils sechs Treffer von zwei Fußballern aus ein und derselben Nation, das gab es in der WM-Geschichte überhaupt noch nie – und zwei Partien sind für die Engländer noch zu spielen. Und auch das Duell, das heute um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit angepfiffen wird, ist eines von geschichtsträchtiger Bedeutung: Ein einziges Mal bei drei Anläufen, und zwar 1966, konnten sich die Engländer bis in das WM-Finale vorarbeiten. Damals folgte der einzige Triumph in der langen WM-Geschichte – diese wollen Kane und Co nun neu schreiben und um ein glorreiches Kapitel erweitern.

Gelingen kann dies, wenn die Parade-Angreifer der „Three Lions“ auch heute kämpfen wie die Löwen. Den Beweis, dass sie dazu fähig sind, haben die Engländer schon erbracht – und das häufiger, als es Englands Teamchef Thomas Tuchel wohl selbst lieb war. Gegen Kongo, Mexiko und Norwegen musste sein Team entweder gegen Rückstände ankämpfen oder gegen besonders intensiven Widerstand, bewies aber stets Strapazierfähigkeit. „Sie weigern sich einfach, aufzugeben. Sie akzeptieren keine Niederlage“, sagte Tuchel über seine Fußballer. Und fordert prompt mehr von ihnen: „Wir haben einen Weg gefunden und stehen im Halbfinale. Aber wir können und müssen besseren Fußball spielen.“ Für Kontroversen sorgte die öffentlich geführte Debatte zwischen Tuchel und Bellingham: Der Coach bemängelte gegen Norwegen technische Fehler und Schlampigkeit, woraufhin der Offensivstar meinte: „Vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter diesen Bedingungen gegen ein Weltklasseteam wie Norwegen zu spielen.“

Mentalität kann man „in Flaschen abfüllen und verkaufen“

So es überhaupt Wogen gegeben hat, scheinen sie vor dem heutigen Halbfinale wieder geglättet. Und Tuchel fand auch selbst noch positive Worte: Die Mentalität seiner Kicker könne man „in Flaschen abfüllen und verkaufen“. Kane und Bellingham gilt es aus argentinischer Sicht heute zu bändigen: An jedem einzelnen aller sieben Tore in der K.o.-Phase war das Duo beteiligt. Sie sind da, wenn sie gebraucht werden und haben den englischen Fußball beim laufenden Großereignis schon das ein ums andere Mal den Kragen gerettet. „Eine Weltklasseleistung eines Weltklassespielers in den ganz großen Momenten“, schwärmte Tuchel über Bellingham nach dessen Doppelpack im Viertelfinale gegen Norwegen.

Argentinien weist, ganz anders als England, eine blütenweiße Halbfinal-Bilanz auf: In allen fünf WM-Halbfinalspielen schaffte die „Albiceleste“ jedes Mal den Einzug in das Endspiel. In der aktuellen K.o.-Phase wurde das Team von Lionel Messi aber sowohl von Kap Verde, als auch von Ägypten und zuletzt der Schweiz mehr als nur an den Rand einer Niederlage gebracht. Diese „Strapazen“ seien aber Teil ihrer DNA, sagte Teamchef Lionel Scaloni.

„Wir kommen aus vielen kräftezehrenden Spielen und müssen uns bestmöglich erholen“, sagte sein Vorzeigeangreifer Messi, der vor dem Halbfinale trotz bereits zweier vergebener Elfmeter bei acht WM-Treffern hält. Für ihn ist es das allererste Duell gegen England überhaupt, durchaus ungewöhnlich. Der argentinische Fußballverband bezeichnete daraufhin das heutige Spiel als eines, „das das Schicksal Messi geschuldet hat“. Man darf gespannt sein, ob es dem Superstar gelingt, wieder selbst Schicksal zu spielen.