Am Samstag pilgerten tausende Fans von schnellen und schönen Autos zum „Alpentreffen“ nach Mariazell. Zum siebten Mal hatte Veranstalter Paul Flecker mit seinem Unternehmen „DGAEHEA“ (kurz für: „Der glaubt auch, er hat ein Auto“) zu diesem Auto- und Tuning-Treffen eingeladen und durfte dabei gleich einen großen Erfolg feiern: „Es war wirklich unglaublich toll. Wir hatten knapp 8000 Besucher und über 1500 Fahrzeuge. Damit haben wir unseren persönlichen Rekord gebrochen.“

Zahlreiche Fahrzeuge gab es am Flugplatz zu bestaunen © DGAEHEA

Bei Prachtwetter und beeindruckendem Panorama stellten die Autofans aus ganz Europa ab 9 Uhr am Flugplatz ihre Karosserien zur Schau und maßen sich unter anderem an professionellen Rennsimulatoren. Negative Zwischenfälle habe es wie zuvor auch in diesem Jahr nicht gegeben, berichtet Flecker und verweist auf die Nächtigungen, die man mit dem Event generiert habe. Besonders glücklich macht ihn zudem das rundum positive Feedback, dass man von den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung erhalten habe.