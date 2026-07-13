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Singapur
Prozess gegen Franzosen in Singapur wegen Strohhalm-Streichs
Eine dreiste Internetaktion mit einem abgeschleckten Strohhalm könnte für einen französischen Studenten in Singapur ernste Konsequenzen haben. Der 19-Jährige muss sich vor Gericht verantworten, weil er einen Strohhalm aus einem Getränkeautomaten zunächst durch den Mund gezogen und dann in das Gerät zurückgesteckt hatte. Ein Video davon postete er auf seinem Instagram-Account, wie der örtliche Sender Channel News Asia (CNA) am Montag unter Berufung auf die Justiz berichtete.