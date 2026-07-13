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Luxemburg
Österreich will Beteiligung an Luxemburger Satelliten
Österreich und Luxemburg vertiefen ihre militärische Zusammenarbeit. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und ihre Amtskollegin Yuriko Backes unterzeichnen am Montag eine entsprechende Absichtserklärung. Die bilaterale Kooperation mit dem NATO-Land betrifft die Bereiche Cyber, Weltraum, militärische Ausbildung, Sanitätswesen sowie internationale Friedens- und humanitäre Einsätze. Eine Beteiligung Österreichs an der Satellitenkommunikation ist geplant.