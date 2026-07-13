Der Orden Pour le Mérite steht unter der Schirmherrschaft des jeweils amtierenden deutschen Bundespräsidenten. Die Mitgliedschaft gilt als eine der höchsten Ehrungen für Künstler und Wissenschafter, die in Deutschland vergeben werden. Das Ordenssekretariat ist beim Kulturstaatsminister angesiedelt. Mit den Neuzugängen gehören dem Orden nun 34 inländische und 38 ausländische Mitglieder an. Dazu gehören etwa auch der Regisseur Wim Wenders und der Liedermacher Wolf Biermann.

Verstorbene ehemalige Mitglieder des Ordens waren unter anderem der Komponist Johannes Brahms, der Physiker Albert Einstein, der Erfinder und Unternehmer Werner von Siemens und der Evolutionsforscher Charles Darwin. Die Gelehrtenvereinigung Pour le Mérite hat preußische Wurzeln, die zivile Variante des gleichnamigen Militärordens wurde 1842 vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie 1952 von Bundespräsident Theodor Heuss wiederbelebt.