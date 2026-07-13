Davon träumen viele Quiz-Fans: Einmal Günther Jauch auf dem Ratestuhl gegenübersitzen. Mit Pokerface, schlagfertigem Humor und ein wenig Schadenfreude brachte der TV-Moderator schon Tausende Kandidaten bei der Aussicht auf einen Millionengewinn ins Schwitzen. Heute wird Deutschlands beliebtester Quizmaster 70 Jahre alt.

Privat meidet Jauch den Trubel um seine Person und findet seine Ruhe in Potsdam auf seinem Weingut an der Saar. Die Frage, wie und wo er seinen Geburtstag verbringt, lässt der „Wer wird Millionär?“-Moderator unbeantwortet. Es sei zu empfehlen, „dass man an dem Tag nicht ans Telefon geht. Da werde ich versuchen, mich dran zu halten. Ich denke, es wird gelingen“, sagte er jüngst der Deutschen Presse-Agentur. „Für mich sind genau solche Daten nicht so wichtig und ich neige dann auch nicht dazu, da ein großes Aufhebens zu machen.“

Sein Freund Thomas Gottschalk hatte zu seinem 70. Geburtstag 2019 eine große ZDF-Abendshow bekommen. „So wie wir Günther Jauch kennen, mag er ohnehin keine Lobhudeleien“, glaubt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Hat er sich in den Jahren als Moderator verändert? RTL: „Uns ist außer dem etwas lichter werdenden Haupthaar keine Veränderung aufgefallen.“

Aber Jauch ist längst nicht nur Unterhalter. Er war Sportkommentator („Das aktuelle Sportstudio“) und moderierte von 2011 bis 2015 eine politische ARD-Talkshow, die seinen Namen trug. In Meinungsumfragen galt er vor Jahren gar als Wunschkandidat für das deutsche Bundespräsidentenamt.

In Potsdam lebt Jauch zurückgezogen mit Ehefrau Thea – schon gut 30 Jahre lang. Sie haben vier Kinder. Bekannt ist der TV-Star als Mäzen, der in Potsdam mit Millionen-Spenden die Sanierung historischer Bauwerke ermöglichte, etwa im weltberühmten Schlosspark Sanssouci. Aber auch für die Hilfsorganisation „Arche“ für Kinder und Familien engagiert er sich. Zahlreiche Preise hat er natürlich auch, darunter Romys, Bambis, Goldene Kameras, den Grimme-Preis und den Karl-Valentin-Orden. Die landen, verriet er, im Keller oder in der Garage. Dort stehen aber auch einige besondere Schätze: Jauchs Leidenschaft sind Oldtimer. Im Opel Olympia Rekord Caravan von 1954 ist er auf seinem Weingut in Rheinland-Pfalz unterwegs.

Unaufgeregtes Privatleben: Jauch mit Ehefrau Thea © IMAGO (3)

Dort packt Jauch bei allem an, was gerade anfällt: vom Telefondienst im Büro über Putzarbeiten bis zum Weinausschenken an Kunden. Als Winzer sehe er sich aber noch immer nicht, sagt er. „Im Grunde bin ich ein ewiger Winzer-Azubi“ (Lehrling). Aufhören ist für den 70er kein Thema. Sein Leben als Weinmacher und Fernsehmoderator mache ihm Spaß, hat er unlängst im Interview betont.