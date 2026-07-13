Bereits am Donnerstag wird das Festival aber mit dem Ensemble de cuivre valaisan und dem Oberwalliser Vokalensemble eröffnet. In den folgenden Wochen stehen weitere renommierte Dirigenten wie Simon Rattle, Lahav Shani, Gianandrea Noseda, Michail Pletnjow und Daniel Harding am Pult. Zu den Solistinnen und Solisten zählen unter anderem Martha Argerich, Joshua Bell, Khatia Buniatishvili, Janine Jansen, Alexandre Kantorow, Evgeny Kissin und András Schiff. Auch Sängerinnen und Sänger wie Renée Fleming, Magdalena Kožená und Bryn Terfel treten auf.

Gezeigt werden Mozarts "Così fan tutte" (18. Juli), Bartóks "Herzog Blaubarts Burg" (24. Juli) und Verdis "La Traviata" (2. August). Das Verbier Festival Chamber Orchestra feiert zudem sein 20-jähriges Bestehen mit einem Gratiskonzert am 24. Juli.

Ein wichtiger Pfeiler des Festivals bleibt die Nachwuchsförderung. Für die Academy gingen dieses Jahr mehr als 2400 Bewerbungen aus 81 Ländern ein - ein Rekord. Insgesamt nehmen 227 junge Musikerinnen und Musiker aus 43 Ländern an den Ausbildungsprogrammen teil.