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Wien
70 Kilo Marihuana gefunden: Fünf Dealer in Wien festgenommen
Fünf mutmaßliche Drogendealer sind in Wien festgenommen worden. Im Rahmen von zwei Amtshandlungen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im April und Mai wurden insgesamt 70 Kilogramm Marihuana, 6,8 Kilogramm Kokain, 9.800 Euro Bargeld und ein Pfefferspray sichergestellt, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit. Die fünf Verdächtigen wurden in Justizanstalten gebracht.