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Moskau
Tote bei ukrainischen Angriffen auf Russland
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau sind nach russischen Angaben vier Menschen getötet worden. Zudem seien fünf Menschen beim Absturz einer Drohne in der Siedlung Pionerski in der Stadt Istra verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, am Montag mit. Eine weitere Tote wurde nach ukrainischen Drohnenangriffen aus der westrussischen Region Belgorod gemeldet. Russland griff indes erneut den ukrainischen Hafen Tschornomorsk an.