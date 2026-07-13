Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Rom
Italien führt Versicherungspflicht für E-Scooter ein
Italien führt ab Donnerstag eine Versicherungspflicht für E-Scooter ein. Rund eine Million Menschen sind von der Regelung betroffen. Die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung deckt Schäden ab, die beim Fahren Dritten zugefügt werden, etwa Verletzungen von Fußgängern oder Radfahrern sowie Schäden an anderen Fahrzeugen. Wer keine Versicherung abschließt, muss mit Geldstrafen zwischen 100 und 400 Euro rechnen.