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Salt Lake City (Utah)
Temperaturrekorde im Zentrum der USA
Auch das Landesinnere der USA leidet derzeit unter einer Hitzewelle. Von den sogenannten Great Plains, die durch die Mitte der Vereinigten Staaten verlaufen, bis in die Rocky Mountains wurden am Sonntag Temperaturrekorde gemessen. In Salt Lake City, der Hauptstadt des Bundesstaates Utah, sowie in Billings, der größten Stadt des Bundesstaates Montana, kletterte das Thermometer nach vorläufigen Daten des US-Wetterdienstes auf 43 Grad.