Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Berlin
Israel beklagt "Märtyrerrenten" für Attentäter
Israel hat der mit EU-Geldern unterstützten Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) vorgeworfen, ihre jahrzehntelange Praxis der "Märtyrerrenten" trotz gegenteiliger Angaben unvermindert fortzusetzen. Im vergangenen Jahr seien "vielen tausend palästinensischen Attentätern und ihren Familien mithilfe eines ausgeklügelten Systems weiterhin "Terrorrenten" in Höhe von 488 Millionen Schekel (umgerechnet 142 Millionen Euro) gezahlt" worden.