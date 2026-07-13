Am Sonntagnachmittag entdeckte eine Passantin Fahrradteile und zwei Elektroscooter bei einem Feldweg in Magdalensberg, wo schon am Samstag drei Fahrräder sichergestellt worden waren. Während der Erhebungen kam der 19-Jährige auf einem Elektroscooter angefahren, das Gefährt stammte aus einem Diebstahl in Villach. Der 19-Jährige hatte viel Bargeld und Fahrradteile bei sich. Er wurde festgenommen.

Unterdessen tauchten die beiden anderen Männer beim Ablageort des Diebesguts auf und fingen an, dieses in mitgebrachte Decken einzuwickeln. Als sie angesprochen wurden, ließen sie alles fallen und flüchteten in ein Maisfeld. Kurze Zeit später klickten auch für den 27-Jährigen und den 39-Jährigen die Handschellen. In der Wohnung des 48-Jährigen, wo der 19-Jährige zur Untermiete wohnte, wurden Gegenstände sichergestellt, die aus Baustellen-Diebstählen stammen dürften. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ließ die Männer festnehmen.