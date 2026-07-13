Die Gemeinde Gasen hat jetzt einen Beachvolleyball-Platz. Dieser wurde am Freitag im Rahmen eines Gaudi-Turniers eröffnet. Insgesamt 16 Mannschaften nahmen teil. Den Turniersieg sicherte sich die Mannschaft „Landjugend Gasen II“, die sich über ADEG-Gutscheine im Wert von 480 Euro freuen durfte. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft „Heuraupe“ (320 Euro), Rang drei ging an die Mannschaft „Team Schwaiger“ (200 Euro).

Die Idee für den Beachvolleyball-Platz entstand beim Jugend-Event „4ri roatn – laut.stark für Gasen“ im Oktober 2025 im Rahmen des Jugend-Beteiligungsprozesses „Lebensort Jugend“, der von der Regionalentwicklung Oststeiermark begleitet wurde. Rund 50 Jugendliche brachten dabei ihre Ideen ein und wählten den Beachvolleyballplatz in einem gemeinsamen Voting zur Siegeridee.

„Die Freude ist riesengroß, dass wir mit dem neuen Beachvolleyball-Platz ein Projekt umsetzen konnten, dessen Idee schon länger im Raum stand. Der neue Platz bereichert unsere – für eine kleine Gemeinde – außergewöhnlich vielfältige und umfassende Freizeit-Infrastruktur und schafft zusätzlich einen Treffpunkt für Sport und Gemeinschaft“, sagte Bürgermeister Erwin Gruber. Die Gemeinde erhielt die Auszeichnung „Lebensort Jugend“ verliehen.