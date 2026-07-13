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Wien
Gutachten: Behindertenanwältin fordert grundlegende Reform
Behindertenanwältin Christine Steger fordert bei der Begutachtung von Menschen mit Behinderungen eine "grundlegende Reform". Denn der Weg zu Unterstützungsleistungen sei häufig mit hohem bürokratischem Aufwand, zahlreichen Begutachtungen und langen Verfahrenswegen verbunden, so Steger. Auch Klagen über Qualität und den Umgang bei den Begutachtungen seien Thema. Dabei handle es sich nicht um vereinzelte Probleme, sondern um "strukturelle Schwächen des gesamten Systems".