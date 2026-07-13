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Wien
Forschungsrat will Studium verbindlicher gestalten
Der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) schlägt in einer Empfehlung mehr Verbindlichkeit im Studium vor. Dafür soll das Studienrecht so flexibel wie möglich, aber so stringent wie nötig weiterentwickelt werden. Unter anderem soll über ein Teilzeitstudium nachgedacht werden. Außerdem sollte der Bezugskreis von Studienbeihilfen vergrößert und im Gegenzug eine höhere Mindeststudienleistung für Vollzeitstudierende eingeführt werden.