"Eine derartige Übersterblichkeit zu dieser Jahreszeit ist ungewöhnlich. Sie ist wirklich hoch", sagte Lasse Vestergaard vom dänischen Statens Serum Institut, bei dem EuroMOMO angesiedelt ist, der Nachrichtenagentur Reuters. "Es ist schwierig, diesen hohen Wert mit etwas anderem als der extremen Hitze zu erklären." Wissenschafter hatten erklärt, die Hitzewelle Ende Juni wäre ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel "praktisch unmöglich" gewesen.

Die Daten, die aus den nationalen Sterbestatistiken von 27 europäischen Ländern zusammengetragen wurden, umfassen die zusätzlichen Todesfälle aus allen Ursachen in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni. Wissenschafter erklärten jedoch, es gebe keine anderen bekannten wichtigen Faktoren wie Covid-19-Ausbrüche, die zu dem Anstieg auf 10.650 Todesfälle in dieser Woche beigetragen hätten. EuroMOMO stellte fest, dass Frankreich und Belgien die einzigen beiden Länder in Europa waren, die in der letzten Juniwoche eine "sehr hohe Übersterblichkeit" verzeichneten.

Eine am Montag veröffentlichte gesonderte wissenschaftliche Studie schätzte, dass allein in England und Wales 2700 Menschen während der Hitzewellen im Mai und Juni an hitzebedingten Ursachen starben. Von diesen Todesfällen wurden den Ergebnissen des Imperial College London zufolge 42 Prozent durch die zusätzliche Hitze infolge der globalen Erwärmung verursacht.