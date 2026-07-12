Viele Tote bei Feuer in Pub in Bangkok

Bei einem Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind einem Agenturbericht zufolge mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am frühen Montagmorgen (Ortszeit) ausgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Behördenangaben. Die Brandursache werde noch ermittelt, erklärte der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul dem Bericht zufolge.