Dem Sender Sky News zufolge handelt es sich vermutlich um eine Bar im Bezirk Chatuchak. Einheimische Medien identifizierten das Lokal als "Rong Beer Na Lat Phrao". Sky News beschrieb die Bar als einen beliebten Treffpunkt. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, war zunächst unklar. Bangkok gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.
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Bangkok
Viele Tote bei Feuer in Pub in Bangkok
Bei einem Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind einem Agenturbericht zufolge mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am frühen Montagmorgen (Ortszeit) ausgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Behördenangaben. Die Brandursache werde noch ermittelt, erklärte der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul dem Bericht zufolge.