Dem Sender Sky News zufolge handelt es sich vermutlich um eine Bar im Bezirk Chatuchak. Einheimische Medien identifizierten das Lokal als "Rong Beer Na Lat Phrao". Sky News beschrieb die Bar als einen beliebten Treffpunkt. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, war zunächst unklar. Bangkok gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.