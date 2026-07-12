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Brüssel
EU-Experten geben Empfehlungen zu Social-Media-Mindestalter
Experten überreichen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Montag (10.00 Uhr) einen Bericht mit wegweisenden Ratschlägen zur möglichen Einführung eines Mindestalters für soziale Netzwerke. Die Empfehlungen könnten auch für die Debatte über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in mehreren Ländern entscheidend sein. In Österreich plant die Bundesregierung konkret ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige.