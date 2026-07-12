Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Paris
Koalition der Willigen berät in Paris zur Ukraine-Hilfe
Die sogenannte Koalition der Willigen kommt am Montag (17.00 Uhr) zu Beratungen in Paris zusammen. Bei den Gesprächen der von Frankreich und Großbritannien angeführten Koalition zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens zwischen Russland und der Ukraine soll es nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unter anderem um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Manöver gehen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt teil.