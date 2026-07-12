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Khartum/Port Sudan (Bur Sudan)
Sudan: Gericht verurteilt Milizenchef Daglo zum Tode
Ein Gericht in der von der Armee kontrollierten sudanesischen Stadt Port Sudan hat den Chef der RSF-Miliz, Mohamed Hamdan Daglo, und 15 weitere Menschen in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Ihnen wurden die Tötung eines Regionalgouverneurs sowie Kriegsverbrechen in der Region Darfur vorgeworfen, berichteten staatliche Medien am Sonntag. Das Urteil ist das erste gegen die RSF-Führung seit Beginn des Krieges im April 2023.