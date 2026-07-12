Autofahrer überfährt Menschen auf Straßenfest in Chile

Bei einem Straßenfest in Chile hat ein Autofahrer am Sonntag mehrere Menschen überfahren und Polizeiangaben zufolge mindestens sechs Menschen getötet. Der Mann habe bei einem Straßenfest in der Stadt Viña del Mar westlich der Hauptstadt Santiago aus noch unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagte ein Polizeivertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Sieben weitere Menschen seien ebenfalls angefahren und verletzt worden.